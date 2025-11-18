Telegraph: страны НАТО столкнулись с нехваткой тротила из-за войны в секторе Газа

Как замечает The Daily Telegraph, нехватка тротила на западных рынках приводит к росту цен на него. Если пару десятков лет назад его стоимость в Великобритании составляла около 837 фунтов ($1,1 тыс.) за тонну, то сейчас она выросла до 33 тыс. фунтов ($43,6 тыс.) за тонну. Это может в итоге не только сказаться на положении на поле боя, но и затронуть потребителей электронной техники, в которой используются компоненты из металлов, для добычи которых также используется взрывчатка, отмечается в статье. -0-