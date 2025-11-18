Палата представителей США одобрила публикацию материалов дела Эпштейна

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, в котором содержится требование раскрыть материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в педофилии и умершего в заключении. Трансляция голосования в нижней палате велась на телеканале C-SPAN.
За принятие документа, который обязывает Министерство юстиции опубликовать соответствующие материалы, проголосовали 427 депутатов, против — только один. Теперь законопроект направят в Сенат. Если верхняя палата одобрит инициативу, она поступит на подпись президенту Дональду Трампу.
Напомним, 17 ноября Трамп, отвечая на вопросы прессы, заявил о своей полной поддержке законопроекта. До этого он призвал республиканцев в Конгрессе поддержать данный документ, обвинив демократов в намеренном использовании дела Эпштейна для «отвлечения внимания от успехов республиканцев».
Ранее KP.RU сообщил, что демократы в США подняли некие письма, в которых якобы доказывается причастность главы Белого дома к делам Эпштейна.