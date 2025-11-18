Израильские ВВС атаковали лагерь беженцев на юге Ливана, сообщил источник

«Вражеская авиация нанесла удар в лагере Айн аль-Хильва. Трое раненых доставлены в больницу Нида», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, через громкоговорители обращаются к местным жителям с просьбой освободить дороги для скорой помощи для эвакуации раненых и тел погибших.
«К месту, куда был нанесен удар, прибыли еще четыре машины скорой помощи. Вероятней всего, скоро будет понятно, есть ли действительно погибшие и какое количество раненых», — добавил источник.
Ранее во вторник в результате атак израильских БПЛА в городе Бинт Джбейль и в поселении Блида на юге Ливана погибли два человека и один получил ранения.
Лагерь Эйн аль-Хильва, основанный в 1948 году, считается крупнейшим лагерем палестинских беженцев на юге Ливана, он расположен в почти 60 километрах от границы с Израилем.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН № 1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 320 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения «Хезболлах» для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.