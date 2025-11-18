Путин и премьер Монголии провели переговоры на русском языке

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар общались на русском языке во время встречи в Кремле. Глава монгольского кабинета министров свободно говорил по-русски.
Ответное слово монгольский премьер начал на родном языке, но после приветствия продолжил по-русски. Гомбожавын Занданшатар выразил радость от встречи в Москве и передал Владимиру Путину приветственные слова от президента Ухнаагийна Хурэлсуха.
Монгольская сторона также представила нового сопредседателя межправкомиссии с Россией. Им стал недавно назначенный вице-премьер Хассуурийн Ганхуяга.
«Он тоже выпускник советской и российской школы, говорит по-русски очень хорошо», — сказал премьер Монголии.
Кроме этого, 18 ноября в стенах Кремля также прошла встреча российского президента и премьера Государственного совета КНР Ли Цяна.