Премьер Испании пообещал выделить более 600 млн евро на помощь Украине

Во время встречи Санчеса с Владимиром Зеленским, прошедшей во вторник в Испании, обсуждалась и перспектива дипломатических усилий. По данным западных СМИ, Зеленский подтвердил, что намерен продолжать попытки поиска путей урегулирования, а уже в среду планирует отправиться в Турцию для активизации переговоров.