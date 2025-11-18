Премьер Испании пообещал выделить более 600 млн евро на помощь Украине

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о намерении выделить 615 миллионов евро на дальнейшую поддержку Киева, сообщил агентство ЭФЭ. По его словам, это финансовое решение станет очередным вкладом Мадрида в продолжающуюся помощь Украине.
Большая часть суммы предназначена для военной сферы: около 100 миллионов евро планируется направить на оперативные закупки вооружений у США для нужд украинской армии. Еще 202 миллиона евро будут использованы для восстановления территорий, пострадавших в результате боевых действий.
Во время встречи Санчеса с Владимиром Зеленским, прошедшей во вторник в Испании, обсуждалась и перспектива дипломатических усилий. По данным западных СМИ, Зеленский подтвердил, что намерен продолжать попытки поиска путей урегулирования, а уже в среду планирует отправиться в Турцию для активизации переговоров.
Ранее сообщалось, что у Европы нет «хорошего плана Б» по оказанию финансовой помощи Украине на фоне тупика по вопросу конфискации замороженных активов РФ.