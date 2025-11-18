Американские агенты служили карателями у нацистов: подробности раскрыла ФСБ

Центральный архив ФСБ рассекретил материалы уголовного дела о группе агентов американской разведки, задержанных в апреле 1953 года на территории Украинской ССР. Все они ранее служили в нацистских карательных формированиях во время Великой Отечественной войны, сообщает официальный сайт ФСБ.
В ночь на 26 апреля 1953 года в СССР нелегально переправили четырёх человек: Александра Лахно, Александра Макова, Сергея Горбунова и Дмитрия Ремигу. Советские органы безопасности вскоре их задержали.
Расследование установило, что все четверо добровольно сотрудничали с нацистами в годы войны. Александр Лахно с 1943 года служил в карательной «Зондергруппе “Петер”», участвуя в преследованиях мирных жителей и репрессиях в Днепропетровской области, затем бежал в Югославию, где воевал в Русском охранном корпусе против партизан. Сергей Горбунов из Симферополя входил в разведподразделение вермахта на Чёрном море, отличавшееся массовыми зверствами. Александр Маков, уроженец Херсона, был связным в немецкой части и работал на заводе «Сименс» в Вене. Дмитрий Ремига вместе с отцом уехал в Германию и после войны не вернулся.
После войны все четверо оказались в лагере для перемещённых лиц Менхегоф под Касселем (ФРГ), где прошли пропагандистскую подготовку и затем учились в школе американской разведки в Бад-Висзее.
ФСБ отмечает, что бывшие пособники нацистов использовались спецслужбами США, Великобритании, Франции и ФРГ для разведки и диверсий против СССР. 22 мая 1953 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила всех четырёх к расстрелу. В 2002 году Генпрокуратура РФ отказалась их реабилитировать.
Ранее ФСБ рассекретила данные о преступлениях оберштурмбанфюрера СС Пауля Цаппа. Его пособники сожгли 20 человек заживо и убили более 10 тысяч пленных в концлагере совхоза «Красный».