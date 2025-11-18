Американские агенты служили карателями у нацистов: подробности раскрыла ФСБ

Расследование установило, что все четверо добровольно сотрудничали с нацистами в годы войны. Александр Лахно с 1943 года служил в карательной «Зондергруппе “Петер”», участвуя в преследованиях мирных жителей и репрессиях в Днепропетровской области, затем бежал в Югославию, где воевал в Русском охранном корпусе против партизан. Сергей Горбунов из Симферополя входил в разведподразделение вермахта на Чёрном море, отличавшееся массовыми зверствами. Александр Маков, уроженец Херсона, был связным в немецкой части и работал на заводе «Сименс» в Вене. Дмитрий Ремига вместе с отцом уехал в Германию и после войны не вернулся.