Зеленский сообщил, что Украина получит от Испании 40 ракет для систем ПВО IRIS-T

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испания передаст Украине 40 ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Владимира Зеленского, указавшего на большой дефицит ракет ПВО.

«Я благодарен за новый пакет оборонной помощи. И это в том числе ракеты для ПВО, это большой дефицит для нас во время зимы, и тут конкретный пакет — 40 ракет для систем ПВО IRIS-T», — сказал он в Мадриде на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский также подтвердил, что встретится 19 ноября с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Я думаю, это будет беседа достаточно предметная. У меня хорошие отношения с президентом Турции, будем говорить. Имеем какие-то позиции и сигналы от США, посмотрим завтра», — сказал он. Перед этим агентство Reuters, ссылаясь на турецкий источник, сообщало, что спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф планирует посетить Турцию 19 ноября и принять участие в запланированных переговорах с Зеленским. -0-

