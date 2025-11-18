Зеленский сообщил, что Украина получит от Испании 40 ракет для систем ПВО IRIS-T

Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский также подтвердил, что встретится 19 ноября с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Я думаю, это будет беседа достаточно предметная. У меня хорошие отношения с президентом Турции, будем говорить. Имеем какие-то позиции и сигналы от США, посмотрим завтра», — сказал он. Перед этим агентство Reuters, ссылаясь на турецкий источник, сообщало, что спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф планирует посетить Турцию 19 ноября и принять участие в запланированных переговорах с Зеленским. -0-