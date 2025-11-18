Управления войск беспилотных систем включили в состав ВС РФ на СВО

В ведомстве отметили, что министр обороны Андрей Белоусов проверял выполнение боевых задач группировкой «Восток». Начальник управления войск беспилотных систем «Востока» доложил, что сформированные в этом году подразделения оказывают помощь в разведке и огневом поражении противника.
Напомним, 12 ноября в Армии России завершили формирование нового рода войск беспилотных систем. Тогда определили структуру, назначили командование и создали штатные полки с органами военного управления на всех уровнях.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.
Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.Читать дальше