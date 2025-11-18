Минобороны Польши направило более 400 военных на охрану ж/д инфраструктуры

Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу «Дорохуск» на границе с Украиной. Движение было остановлено, никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией.