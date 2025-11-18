Минобороны Польши направило более 400 военных на охрану ж/д инфраструктуры

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На охрану объектов железнодорожной инфраструктуры Польши направили не менее 400 солдат Войск территориальной обороны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Минобороны республики Владислава Косиняка-Камыша.
«Более 400 военнослужащих территориальной обороны вместе со Службой железнодорожной охраны патрулируют 80 ключевых отрезков железнодорожной инфраструктуры», — написал министр в X.
Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу «Дорохуск» на границе с Украиной. Движение было остановлено, никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией.
Польская прокуратура, в свою очередь, возбудила уголовное дело о теракте в связи с инцидентом. По версии следствия, исполнителями были двое граждан Украины.
Власти Польши также повысили уровень террористической угрозы на объектах железнодорожного транспорта в некоторых частях страны. -0-