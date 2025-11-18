Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам увеличат МРОТ: каких выплат ожидать

Госдума приняла во втором чтении закон об увеличении МРОТ до 27 093 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Государственная дума 18 ноября во втором чтении одобрила законопроект, который устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января следующего года на уровне 27 093 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что этот законопроект внесло правительство РФ в рамках бюджетного пакета. Его принятие позволит увеличить зарплаты около 4,6 миллионам россиян.

По данным Росстата, медианная заработная плата на 2024 год составляет 56 443 рубля. Принятие законопроекта приведет к тому, что соотношение МРОТ к медианной зарплате достигнет 48%.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что документ может быть рассмотрен в третьем чтении 20 ноября.

Ранее в Госдуме предложили снизить расходы россиян на коммуналку. Правовой основой для этого станут поправки в статью 159 ЖК РФ.