Россиянам увеличат МРОТ: каких выплат ожидать

Государственная дума 18 ноября во втором чтении одобрила законопроект, который устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января следующего года на уровне 27 093 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что этот законопроект внесло правительство РФ в рамках бюджетного пакета. Его принятие позволит увеличить зарплаты около 4,6 миллионам россиян.
По данным Росстата, медианная заработная плата на 2024 год составляет 56 443 рубля. Принятие законопроекта приведет к тому, что соотношение МРОТ к медианной зарплате достигнет 48%.
Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что документ может быть рассмотрен в третьем чтении 20 ноября.
Ранее в Госдуме предложили снизить расходы россиян на коммуналку. Правовой основой для этого станут поправки в статью 159 ЖК РФ.