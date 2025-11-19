Чемезов: Су-75 Checkmate в ближайшее время выйдет на стендовые испытания

«Создание нового самолета требует достаточно большого времени — в среднем от 10 до 15 лет. Прошло-то совсем ничего, так быстро самолеты не рождаются, это дети могут за девять месяцев родиться. У нас уже практически он на стадии полета», — сказал Чемезов, уточнив, что самолет также в ближайшее время перейдет в стадию стендовых испытаний.
Он добавил, что «Ростех» продолжает работу над этим самолетом. «Я считаю, что он будет пользоваться спросом. Он более дешевый, с одним двигателем, и я думаю, что вооружения у него будет достаточно, чтобы обеспечить все, что необходимо и для уничтожения воздушных, и для уничтожения наземных целей. С точки зрения эффективности, цены и качества я думаю, что он будет неплохим», — заключил гендиректор «Ростеха».