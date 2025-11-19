Ричмонд
Чемезов: Су-75 Checkmate в ближайшее время выйдет на стендовые испытания

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Новый легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate в ближайшее время пойдет на стендовые испытания в ближайшее время, сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Источник: Billy Huynh/CC0

«Создание нового самолета требует достаточно большого времени — в среднем от 10 до 15 лет. Прошло-то совсем ничего, так быстро самолеты не рождаются, это дети могут за девять месяцев родиться. У нас уже практически он на стадии полета», — сказал Чемезов, уточнив, что самолет также в ближайшее время перейдет в стадию стендовых испытаний.

Он добавил, что «Ростех» продолжает работу над этим самолетом. «Я считаю, что он будет пользоваться спросом. Он более дешевый, с одним двигателем, и я думаю, что вооружения у него будет достаточно, чтобы обеспечить все, что необходимо и для уничтожения воздушных, и для уничтожения наземных целей. С точки зрения эффективности, цены и качества я думаю, что он будет неплохим», — заключил гендиректор «Ростеха».