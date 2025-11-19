Новости СВО. ВС РФ штурмуют Волчанск и прорываются к Терноватому, ВСУ в котле под Покровском, Париж обещал Киеву несуществующие самолёты, 19 ноября

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон договорились о поставке 100 самолётов Rafale. Но, по данным издания Politico, ни у Украины, ну и Франции нет денег на это. Европейские дипломаты дали понять, что сделка может быть оплачена из замороженных российских активов. При этом Париж не будет передавать свои запасы, то есть истребители ещё нужно построить.