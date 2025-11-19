Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При ударе Израиля по лагерю беженцев в Ливане погибли 13 человек

«По обновленным данным, в результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев Айн аль-Хильва в городе Сайда количество жертв возросло до 13 человек», — написано в заявлении.

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв удара израильских ВВС по лагерю палестинских беженцев в городе Сайда на юге Ливана возросло до 13, говорится в отчете центра экстренных ситуаций при Минздраве Ливана. Об этом пишет РИА Новости.

«По обновленным данным, в результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев Айн аль-Хильва в городе Сайда количество жертв возросло до 13 человек», — написано в заявлении.

Ранее во вторник в результате атак израильских БПЛА в городе Бинт Джбейль и в поселении Блида на юге Ливана погибли два человека и один получил ранения. -0-

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше