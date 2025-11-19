Госдепартамент США одобрил возможную поставку Украине материально-технического обеспечения для зенитно-ракетных комплексов Patriot на сумму 105 млн долларов. Об этом заявило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за международные поставки военной техники и вооружений по межправительственным соглашениям.
В сообщении уточняется, что Киев ранее официально запросил у США техническое обслуживание ЗРК Patriot, а также запасные части и оборудование, включая модернизацию пусковых установок M901 до версии M903. Кроме того, украинская сторона рассчитывает получить дополнительную поддержку. Общая стоимость сделки оценивается в 105 млн долларов.
В документе отмечается, что предполагаемая продажа соответствует «внешнеполитическим и национальным интересам США». По мнению американской стороны, такая поддержка поможет укрепить оборонный потенциал Украины.
Администрация США уже уведомила Конгресс о планах по одобрению этой сделки. Конгрессу отведено 30 дней на рассмотрение и возможное блокирование соглашения.
Ранее KP.RU сообщил, что киевский главарь Владимир Зеленский продолжает турне по Европе. Он выпрашивает у лидеров ЕС военную помощь и финансирование.