Госдеп одобрил поставку Киеву обеспечения для Patriot и запчастей на $105 млн

В сообщении уточняется, что Киев ранее официально запросил у США техническое обслуживание ЗРК Patriot, а также запасные части и оборудование, включая модернизацию пусковых установок M901 до версии M903. Кроме того, украинская сторона рассчитывает получить дополнительную поддержку. Общая стоимость сделки оценивается в 105 млн долларов.