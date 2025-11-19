Ричмонд
В Европарламенте назвали условия вступления Украины в ЕС

В Евросоюзе (ЕС) не будут ускорять процесс вступления Украины «сверх ее заслуг», заявил «Известиям» глава комитета Европарламента (ЕП) по иностранным делам Дэвид Макаллистер.

Источник: Reuters

«Дебаты ведутся не об обходе условий, а об обеспечении того, чтобы прогресс Украины мог трансформироваться в более быстрые шаги там, где это оправдано, при соблюдении строгих предварительных условий. Вступление Украины нельзя ускорить сверх ее заслуг, но убедительная и последовательно поддерживаемая европейская перспектива необходима для мира и безопасности нашего континента», — отметил политик.

Макаллистер также сообщил, что полное членство в ЕС для Украины станет возможным только после выполнения всех требований и установления мира.

«Будущее Украины — в Европе. Полное членство в ЕС станет возможным только после выполнения всех требований и установления мира, позволяющего реализовать вступление на практике», — подчеркнул глава комитета ЕП по иностранным делам.

По его словам, расширение давно является одним из мощнейших инструментов ЕС по обеспечению мира и стабильности.

«Поддержка европейской перспективы Украины укрепляет ее устойчивость и демонстрирует, что Россия не может наложить вето на демократический выбор суверенного государства», — уточнил Макаллистер.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вал ожидания: в ЕС не планируют ускорять вступление Украины.

