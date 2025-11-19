В Европарламенте назвали условия вступления Украины в ЕС

«Дебаты ведутся не об обходе условий, а об обеспечении того, чтобы прогресс Украины мог трансформироваться в более быстрые шаги там, где это оправдано, при соблюдении строгих предварительных условий. Вступление Украины нельзя ускорить сверх ее заслуг, но убедительная и последовательно поддерживаемая европейская перспектива необходима для мира и безопасности нашего континента», — отметил политик.
Макаллистер также сообщил, что полное членство в ЕС для Украины станет возможным только после выполнения всех требований и установления мира.
«Будущее Украины — в Европе. Полное членство в ЕС станет возможным только после выполнения всех требований и установления мира, позволяющего реализовать вступление на практике», — подчеркнул глава комитета ЕП по иностранным делам.
По его словам, расширение давно является одним из мощнейших инструментов ЕС по обеспечению мира и стабильности.
«Поддержка европейской перспективы Украины укрепляет ее устойчивость и демонстрирует, что Россия не может наложить вето на демократический выбор суверенного государства», — уточнил Макаллистер.
Вал ожидания: в ЕС не планируют ускорять вступление Украины.