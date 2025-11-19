Путин встретился с премьером Монголии Гомбожавын Занданшатаром в Кремле

В этот же день Владимир Путин по видеосвязи присоединился к торжественной церемонии начала строительства ледокола «Сталинград» на Балтийском заводе в Петербурге. Он выразил уверенность, что будущее судно будет достойно носить это гордое имя. Кроме того, к мероприятию присоединился ветеран ВОВ, участник Сталинградской битвы Павел Петрович Винокуров.