Путин встретился с премьером Монголии Гомбожавын Занданшатаром в Кремле

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром, который прилетел в Москву для участия в заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщили во вторник, 18 ноября, в Telegram-канале Кремля.

Российский лидер отметил, что двусторонние связи двух стран поступательно развиваются.

Также он принял руководителей делегаций совета глав правительств ШОС в Кремле. Кроме того, Путин отдельно провел двусторонние встречи с премьером Госсовета Китая Ли Цяном и главой МИД Индии Субраманиамом Джайшанкаром.

В этот же день Владимир Путин по видеосвязи присоединился к торжественной церемонии начала строительства ледокола «Сталинград» на Балтийском заводе в Петербурге. Он выразил уверенность, что будущее судно будет достойно носить это гордое имя. Кроме того, к мероприятию присоединился ветеран ВОВ, участник Сталинградской битвы Павел Петрович Винокуров.

Также глава РФ сообщил, что революционная разработка российских ученых позволит практически полностью снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном.

