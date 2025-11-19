Путин встретился с премьером Монголии Гомбожавын Занданшатаром в Кремле

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром, который прилетел в Москву для участия в заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщили во вторник, 18 ноября, в Telegram-канале Кремля.
Российский лидер отметил, что двусторонние связи двух стран поступательно развиваются.
В этот же день Владимир Путин по видеосвязи присоединился к торжественной церемонии начала строительства ледокола «Сталинград» на Балтийском заводе в Петербурге. Он выразил уверенность, что будущее судно будет достойно носить это гордое имя. Кроме того, к мероприятию присоединился ветеран ВОВ, участник Сталинградской битвы Павел Петрович Винокуров.
Также глава РФ сообщил, что революционная разработка российских ученых позволит практически полностью снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном.