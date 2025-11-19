Брат Джеффри Эпштейна рассказал о компромате на Трампа

Брат покойного Джеффри Эпштейна, Марк Эпштейн, в беседе с телеканалом NewsNation заявил, что его родственник, по его мнению, мог обладать чувствительной информацией о Дональде Трампе. Он также выразил уверенность, что нынешний президент США был осведомлён о действиях Эпштейна, несмотря на публичные отрицания.
Марк Эпштейн отметил, что не знает подробностей возможного компромата, однако характеризует его как значимый. Он сослался на переписку, обнародованную комитетом Палаты представителей по надзору, где Трамп неоднократно упоминается в электронных письмах Джеффри Эпштейна.
По его словам, эти материалы позволяют предположить, что брат располагал сведениями, которые считал важными. При этом Марк подчеркнул, что детали ему неизвестны, а его выводы основаны на анализе доступных документов и собственных наблюдений.
Ранее Трамп вновь заявил, что никак не связан с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна и ему нечего скрывать.