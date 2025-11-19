Ричмонд
В Кремле заявили об открытости Путина для разговора с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин открыт для разговора со спецпосланником главы Белого дома Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что российский лидер готов побеседовать, если американская или турецкая сторона захотят проинформировать его о переговорах с Владимиром Зеленским.

«Если кто-то из упомянутых вами лиц посчитает необходимым проинформировать российскую сторону, конечно, президент Путин будет открыт для разговора», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России раскрыл ожидания от Трампа по ситуации на Украине. «Мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще готов посодействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинской проблемы», — сказал он.

