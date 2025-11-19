В Кремле заявили об открытости Путина для разговора с Уиткоффом

Он отметил, что российский лидер готов побеседовать, если американская или турецкая сторона захотят проинформировать его о переговорах с Владимиром Зеленским.
«Если кто-то из упомянутых вами лиц посчитает необходимым проинформировать российскую сторону, конечно, президент Путин будет открыт для разговора», — сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь президента России раскрыл ожидания от Трампа по ситуации на Украине. «Мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще готов посодействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинской проблемы», — сказал он.