США одобрили возможную продажу Киеву оборудования для обслуживания Patriot

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг по обслуживанию зенитных ракетных комплексов Patriot на сумму до $105 млн, уведомление об этом направлено в Конгресс, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA).
Как уточняется, украинская сторона запросила услуги и материалы для поддержания работоспособности комплексов, включая модернизацию пусковых установок M901 до стандарта M903, поставку классифицированных и неклассифицированных перечней комплектующих, средств наземного обеспечения, запасных частей, аксессуаров, а также обучение и логистическую поддержку.
В DSCA отметили, что предполагаемая сделка «поддержит внешнеполитические и национальные интересы США», усилив возможности Украины в сфере самообороны и региональной безопасности. В ведомстве считают, что Киев «не столкнется с трудностями» при интеграции оборудования в свои вооруженные силы, а продажа не изменит военный баланс в регионе.
Главными подрядчиками по проекту станут компании RTX Corporation и Lockheed Martin. Для реализации сделки предусматривается командирование примерно пяти представителей правительства США и пятнадцати сотрудников подрядных организаций на срок до месяца в европейское командование вооруженных сил США для проведения обучения и встреч.
В DSCA добавили, что окончательная стоимость будет зависеть от уточненных требований и параметров будущих соглашений. -0-