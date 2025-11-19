США одобрили возможную продажу Киеву оборудования для обслуживания Patriot

В DSCA отметили, что предполагаемая сделка «поддержит внешнеполитические и национальные интересы США», усилив возможности Украины в сфере самообороны и региональной безопасности. В ведомстве считают, что Киев «не столкнется с трудностями» при интеграции оборудования в свои вооруженные силы, а продажа не изменит военный баланс в регионе.