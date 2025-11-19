Rheinmetall готовится отправить Киеву зенитные установки на базе Leopard 1

Напомним, 9 сентября глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что концерн намерен поставить Украине новейшие системы Skyranger уже в 2025 году. При этом Украина получит их раньше, чем немецкая армия — Бундесвер, которая также сделала заказ на эти комплексы.