Rheinmetall готовится отправить Киеву зенитные установки на базе Leopard 1

Германский оборонный концерн Rheinmetall передаст Украине дополнительные комплексы противодействия беспилотникам Skyranger 35. Оплата за поставки будет произведена одной из стран Евросоюза за счёт средств, полученных от замороженных российских активов.
«Компания поставит Украине дополнительные малой дальности системы ПВО Skyranger 35 на базе танка Leopard 1. Общая стоимость заказа — трёхзначное число миллионов евро. Финансирование обеспечит одна из стран ЕС за счёт доходов от замороженных активов России», — отмечается в официальном заявлении Rheinmetall.
Производство и интеграция оборудования пройдут на базе итальянского подразделения Rheinmetall Italia SpA в Риме. Skyranger 35 оснащена 35-миллиметровой револьверной пушкой, способной вести огонь со скорострельностью до 1000 выстрелов в минуту. Эффективный радиус действия достигает 4000 метров.
Напомним, 9 сентября глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что концерн намерен поставить Украине новейшие системы Skyranger уже в 2025 году. При этом Украина получит их раньше, чем немецкая армия — Бундесвер, которая также сделала заказ на эти комплексы.