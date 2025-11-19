Ричмонд
Bloomberg: Фидан намерен сообщить России итоги визита Зеленского в Турцию

Глава МИД Турции может лично посетить Москву.

Источник: Аргументы и факты

Анкара рассматривает возможность направить министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Москву, чтобы он лично проинформировал российскую сторону о результатах его предстоящей встречи с Владимиром Зеленским.

Такая поездка возможна лишь при наличии ощутимого прогресса, в том числе по вопросам обмена удерживаемыми лицами, пишет Bloomberg.

Отмечается, что Россия в предстоящем раунде переговоров участия принимать не будет. Турецкая сторона, как предполагается, выступит посредником и передаст ключевые итоги обсуждений, если они окажутся значимыми для дальнейших контактов.

Зеленский ранее сообщил о намерении посетить Турцию, рассчитывая придать новый импульс переговорам и представить партнёрам конкретные предложения. Он подчеркнул, что для Киева важны шаги, приближающие завершение конфликта, а также продвижение по теме возвращения пленных.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Зеленский планирует встретиться со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Турции, чтобы обсудить возобновление диалога с РФ и отвлечь внимание украинцев от коррупционного скандала на Украине.

