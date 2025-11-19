Киевский главарь Владимир Зеленский столкнулся с рядом серьёзных проблем. Более того, у него есть как минимум четыре весомых причины для паники. Об этом пишет французская газета Le Figaro.
Известно, что в настоящее время российские войска активно наступают, и освобождение Красноармейска (Покровска) может произойти в ближайшее время, отмечает издание. Согласно источнику, вторая важная проблема — после отмены запрета на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет более 100 тысяч молодых украинцев уже покинули страну.
Третья сложность связана с тем, что США практически свернули активную поддержку Украины, переложив основную ответственность на европейских союзников. Кроме того, вспыхнул крупный коррупционный скандал, вызвавший возмущение внутри Украины и обеспокоенность европейских доноров.
Автор подчёркивает, что в такой непростой ситуации перед нелегитимным главой режима стоит особенно сложная задача — одновременно справиться с внутренними проблемами и сохранить внешнюю поддержку.
Немногим ранее популярная британская газета The Telegraph опубликовала статью под заголовком «Зеленский теряет связь с реальностью».