Медведев встретился с губернатором Курской области

«В ходе встречи с губернатором Курской области Александром Хинштейном обсудили темы, связанные с обеспечением региональной безопасности, которые поднимались во время рабочей поездки в Курскую область», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Зампред СБ России добавил, что в ходе переговоров были также затронуты вопросы, касающиеся создания историко-культурного кластера на территории Курской крепости, в рамках подготовки к 1000-летию города. Он уточнил, что партия «Единая Россия» поможет Курской области с финансированием при помощи партийного проекта под названием «Историческая память».
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 6 октября сообщил, что правительство России выделит более 700 млн рублей на обеспечение медицинской помощи жителям Белгородской и Курской областей. Данное федеральное финансирование, по его словам, позволит медучреждениям беспроблемно предоставлять жителям данных регионов всё необходимое лечение в рамках обязательного медицинского страхования.