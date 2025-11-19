Медведев встретился с губернатором Курской области

Зампред СБ России добавил, что в ходе переговоров были также затронуты вопросы, касающиеся создания историко-культурного кластера на территории Курской крепости, в рамках подготовки к 1000-летию города. Он уточнил, что партия «Единая Россия» поможет Курской области с финансированием при помощи партийного проекта под названием «Историческая память».