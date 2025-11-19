Bloomberg: Фидан хочет лично сообщить России итоги визита Зеленского в Турцию

Однако, как подчеркивает источник, такое посещение возможно только при наличии существенного прогресса, в том числе по вопросу обмена пленными. При этом Россия не планирует участвовать во внезапно анонсированных украинской стороной «переговорах». Турция же намерена выступить посредником и передать Москве ключевые итоги переговоров, если они окажутся значимы для дальнейших контактов.