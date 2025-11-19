Анкара рассматривает возможность отправить министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Москву, чтобы он лично доложил российской стороне о результатах своей предстоящей встречи с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bloomberg.
Однако, как подчеркивает источник, такое посещение возможно только при наличии существенного прогресса, в том числе по вопросу обмена пленными. При этом Россия не планирует участвовать во внезапно анонсированных украинской стороной «переговорах». Турция же намерена выступить посредником и передать Москве ключевые итоги переговоров, если они окажутся значимы для дальнейших контактов.
Недавно нелегитимный лидер киевского режима у себя в мессенджере сообщил, что 19 ноября намерен отправиться с рабочим визитом в Турцию. По его словам, основной целью поездки станет «активизация переговоров».
Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Однако России нужны условия долгосрочного мира, а не перемирия.