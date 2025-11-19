Временного поверенного в делах РФ Ордаша вызвали в МИД Польши 19 ноября

Причиной может быть происшествие, произошедшее на железной дороге в Польше, которая ведёт на Украину. Изначально МВД страны заявляло, что ничего подобного не случалось, однако позже премьер-министр Туск признал, что это была диверсия. По словам политика, её устроили двое украинцев. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш бездоказательно обвинил в случившемся Россию.