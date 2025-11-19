Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейтинг Трампа рухнул до рекордного минимума

Рейтинг популярности президента Соединенных Штатов Дональда Трампа достиг самого низкого показателя с момента его инаугурации 20 января 2025 года. Об этом свидетельствуют опрос, который 14—17 ноября совместно провели информационное агентство Reuters и международная служба Ipsos.

Источник: Газета.Ру

Деятельность Трампа на посту главы Белого дома одобрили 38% опрошенных. 60% респондентов дали противоположный ответ. Это самый низкий показатель для Трампа. В январе он составлял 47% и с тех пор не опускался ниже 40%. По сравнению с последним опросом, который проводился в начале ноября, популярность Трампа уменьшилась на 2%.

По данным исследователей, опрошенные выражали недовольство ростом цен в стране и тем, как проводится разбирательство по делу уличенного в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна.

25 августа Трамп заявил о своей рекордной популярности среди американцев и обвинил СМИ в фейках.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше