Трамп вслед за Путиным и Си Цзиньпином отказался ехать в ЮАР на саммит G20

Отметим, что Трамп неоднократно критиковал ЮАР. В мае он показывал президенту Сирилу Рамафосе видеоматериалы о насилии против белых фермеров, называя это геноцидом, но южноафриканский лидер опроверг обвинения. Позже глава Белого дома подписал указ о приостановке помощи ЮАР и предложил американское гражданство белым фермерам, которые хотят уехать из страны, вызвав критику со стороны южноафриканского МИД.