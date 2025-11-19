Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп вслед за Путиным и Си Цзиньпином отказался ехать в ЮАР на саммит G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что пропустит саммит стран G20 в Южной Африке. Об этом он сообщил на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Я не поеду в Южную Африку на саммит G20», — сказал американский лидер.

Отметим, что Трамп неоднократно критиковал ЮАР. В мае он показывал президенту Сирилу Рамафосе видеоматериалы о насилии против белых фермеров, называя это геноцидом, но южноафриканский лидер опроверг обвинения. Позже глава Белого дома подписал указ о приостановке помощи ЮАР и предложил американское гражданство белым фермерам, которые хотят уехать из страны, вызвав критику со стороны южноафриканского МИД.

Ранее Life.ru писал, что Си Цзиньпин также отказался ехать на саммит G20, как и президент РФ Владимир Путин. Впервые с основания G20 лидеры трёх крупнейших стран — США, России и Китая — пропустят встречу одновременно.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше