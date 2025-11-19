Трамп вслед за Путиным и Си Цзиньпином отказался ехать в ЮАР на саммит G20

«Я не поеду в Южную Африку на саммит G20», — сказал американский лидер.
Отметим, что Трамп неоднократно критиковал ЮАР. В мае он показывал президенту Сирилу Рамафосе видеоматериалы о насилии против белых фермеров, называя это геноцидом, но южноафриканский лидер опроверг обвинения. Позже глава Белого дома подписал указ о приостановке помощи ЮАР и предложил американское гражданство белым фермерам, которые хотят уехать из страны, вызвав критику со стороны южноафриканского МИД.
Ранее Life.ru писал, что Си Цзиньпин также отказался ехать на саммит G20, как и президент РФ Владимир Путин. Впервые с основания G20 лидеры трёх крупнейших стран — США, России и Китая — пропустят встречу одновременно.
