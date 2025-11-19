США и Саудовская Аравия подписали соглашение по мирному атому

«США и Саудовская Аравия подписали совместную декларацию о завершении переговоров по сотрудничеству в сфере гражданской ядерной энергетики, которое строит юридическую основу для десятилетий сотрудничества и многомиллиардного энергетического партнерства с королевством», — говорится в сообщении Белого дома по итогам переговоров лидеров стран.
Как сообщает Белый дом, соглашение подтверждает, что Эр-Рияд предпочтет партнерство с США в сфере мирного атома. Кроме того соглашение гарантирует, что сотрудничество стран будет вестись строго по стандартам нераспространения ядерного оружия, подчеркнул Белый дом.