США и Саудовская Аравия подписали соглашение по мирному атому

ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Соглашение США и Саудовской Аравии по развитию в королевстве мирного атома закладывает фундамент для десятилетий сотрудничества и многомиллиардных инвестиций, заявил Белый дом.

Источник: Reuters

«США и Саудовская Аравия подписали совместную декларацию о завершении переговоров по сотрудничеству в сфере гражданской ядерной энергетики, которое строит юридическую основу для десятилетий сотрудничества и многомиллиардного энергетического партнерства с королевством», — говорится в сообщении Белого дома по итогам переговоров лидеров стран.

Как сообщает Белый дом, соглашение подтверждает, что Эр-Рияд предпочтет партнерство с США в сфере мирного атома. Кроме того соглашение гарантирует, что сотрудничество стран будет вестись строго по стандартам нераспространения ядерного оружия, подчеркнул Белый дом.