Конгресс одобрил закон о публикации всех материалов дела Эпштейна

Ранее в США заявили, что Трамп в панике из-за предстоящей публикации файлов Эпштейна, поскольку в них фигурирует и его имя. По информации сенатора Томаса Масси, в документах есть ещё 20 известных персон. Кроме того, в одной из личных переписок финансиста нашли компрометирующие материалы, касающихся действующего президента США. Законопроект об их публикации практически единогласно прошёл заседание Палаты представителей.