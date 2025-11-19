Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгресс одобрил закон о публикации всех материалов дела Эпштейна

Сенат США заочно одобрил законопроект, предусматривающий обнародование документов по делу о секс-торговле, связанному с покойным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом заявил председатель заседания, заместитель главы республиканской фракции Джон Баррассо.

Решение было принято без возражений в соответствии с процедурой, предложенной лидером демократического меньшинства Чаком Шумером. Данная процедура позволяет принять документ сразу после его поступления в Сенат без проведения традиционных чтений и дебатов.

Ранее в США заявили, что Трамп в панике из-за предстоящей публикации файлов Эпштейна, поскольку в них фигурирует и его имя. По информации сенатора Томаса Масси, в документах есть ещё 20 известных персон. Кроме того, в одной из личных переписок финансиста нашли компрометирующие материалы, касающихся действующего президента США. Законопроект об их публикации практически единогласно прошёл заседание Палаты представителей.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до сексуального преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван сексуальным преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше