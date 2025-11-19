Ричмонд
Bloomberg: Фидан сообщит РФ об итогах переговоров с Зеленским в случае успеха

Глава МИД Турции Хакан Фидан проинформирует Россию об итогах переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые пройдут в среду, 19 ноября, если будет достигнут «положительный результат». Об этом написало агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Собеседники издания рассказали, что украинский лидер встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и спецпредставителем президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом.

— Хакан Фидан может лично доложить о результатах переговоров РФ, которая никого не направляет на эту встречу, если будет достигнут положительный результат, включая возможность обмена пленными, — сообщил один из источников агентства.

Переговоры Стива Уиткоффа с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Турции отменили. Об этом 18 ноября сообщил корреспондент издания Economist Оливер Кэрролл.

Владимир Зеленский утром 18 ноября подтвердил, что на следующий день отправится в Турцию. Там, по его словам, состоятся «встречи», целью которых станет «активизация переговоров» и обсуждение «наработанных решений» в рамках урегулирования.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше