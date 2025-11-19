Bloomberg: Фидан сообщит РФ об итогах переговоров с Зеленским в случае успеха

Глава МИД Турции Хакан Фидан проинформирует Россию об итогах переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые пройдут в среду, 19 ноября, если будет достигнут «положительный результат». Об этом написало агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
Собеседники издания рассказали, что украинский лидер встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и спецпредставителем президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом.
— Хакан Фидан может лично доложить о результатах переговоров РФ, которая никого не направляет на эту встречу, если будет достигнут положительный результат, включая возможность обмена пленными, — сообщил один из источников агентства.
Переговоры Стива Уиткоффа с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Турции отменили. Об этом 18 ноября сообщил корреспондент издания Economist Оливер Кэрролл.
Владимир Зеленский утром 18 ноября подтвердил, что на следующий день отправится в Турцию. Там, по его словам, состоятся «встречи», целью которых станет «активизация переговоров» и обсуждение «наработанных решений» в рамках урегулирования.