Россиянам напомнили о тонкостях налогового вычета при покупке жилья: что для этого нужно

«Имущественный вычет доступен только один раз и рассчитывается не с любой суммы, а в пределах установленных лимитов: до 2 миллионов рублей — при покупке или строительстве жилья и до 3 миллионов рублей — при уплате процентов по ипотеке», — объяснил Колунов. Он добавил, что для оформления вычета нужно соблюдать несколько условий: иметь российское гражданство, официально работать и платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).