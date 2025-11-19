Ричмонд
Россиянам напомнили о тонкостях налогового вычета при покупке жилья: что для этого нужно

Депутат Колунов: налоговый вычет за покупку жилья можно получить только один раз.

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут получить налоговый имущественный вычет при покупке жилья только один раз в жизни. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в интервью ТАСС.

«Имущественный вычет доступен только один раз и рассчитывается не с любой суммы, а в пределах установленных лимитов: до 2 миллионов рублей — при покупке или строительстве жилья и до 3 миллионов рублей — при уплате процентов по ипотеке», — объяснил Колунов. Он добавил, что для оформления вычета нужно соблюдать несколько условий: иметь российское гражданство, официально работать и платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Вычет распространяется не только на приобретение квартиры или дома, но и на строительство, а также покупку земли под индивидуальное жилищное строительство. При этом получить вычет нельзя, если жильё куплено у близких родственников — супруга, родителей, детей, братьев или сестёр, отметил политик.

Также вычет недоступен, если квартира перешла по наследству. Но есть исключение: если наследник получил квартиру с ипотекой и самостоятельно вносит платежи, он имеет право на налоговый вычет.

Накануне в Госдуме предложили кардинально изменить условия семейной ипотеки.