Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейтинг Трампа упал до минимального показателя за второй срок

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 38%, что является самым низким показателем за второй срок. Это следует из совместного опроса агентства Reuters и службы Ipsos, проведённого 14−17 ноября.

60% респондентов не поддержали американского лидера. Остальные участники опроса не определились с ответом. В исследование приняли участие 1017 совершеннолетних американцев.

До настоящего времени рейтинг главы США в течение второго президентского срока не опускался ниже 40%. Среди причин снижения рейтинга отмечается недовольство граждан ростом цен и ходом расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в преступлениях против несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что одобрение иммиграционной политики Трампа в США упало на 7%, политики по безработице на 20%, а действий по борьбе с инфляцией на 33%. При этом поддержка решений президента в вопросах национальной безопасности снизилась лишь незначительно.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше