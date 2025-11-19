Рейтинг Трампа упал до минимального показателя за второй срок

60% респондентов не поддержали американского лидера. Остальные участники опроса не определились с ответом. В исследование приняли участие 1017 совершеннолетних американцев.
До настоящего времени рейтинг главы США в течение второго президентского срока не опускался ниже 40%. Среди причин снижения рейтинга отмечается недовольство граждан ростом цен и ходом расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в преступлениях против несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что одобрение иммиграционной политики Трампа в США упало на 7%, политики по безработице на 20%, а действий по борьбе с инфляцией на 33%. При этом поддержка решений президента в вопросах национальной безопасности снизилась лишь незначительно.
