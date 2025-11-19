Ричмонд
Документ НАТО раскрыл планы первого ядерного удара по СССР: вот куда целились

Рассекреченный документ НАТО назвал планы первого ядерного удара по СССР.

Источник: Комсомольская правда

Североатлантический альянс в период холодной войны в официальных доктринах закреплял за собой право первым применить ядерное оружие в конфликте с Советским Союзом, даже если другая сторона использовала только обычные вооружённые силы. Это подтверждает рассекреченный документ НАТО, изученный корреспондентом ТАСС.

Речь идёт о документе под названием «Временные политические руководящие принципы первоначального тактического применения ядерного оружия НАТО» (Provisional Political Guidelines for the Initial Tactical Use of Nuclear Weapons by NATO), датированном 1969 годом и ранее имевшем гриф «Секретно».

Во введении к этим принципам говорится, что политика документа предусматривает возможность начала ядерных действий со стороны НАТО до того, как противоположная сторона применит ядерное оружие — то есть НАТО может сделать первый шаг в ядерной эскалации.

Главной задачей такого ядерного удара было «принудить к прекращению атаки», якобы показав решимость альянса в эскалации. При этом авторы документа отмечали, что любое первичное применение ядерного оружия значительно меняет характер войны и должно подвергаться строгому политическому контролю.

Напомним, несколько лет назад также были рассекречены документы СВР о планах Британии и Франции ударить по СССР в 1940 году. Лондон и Париж надеялись ослабить мощь Советского Союза.

