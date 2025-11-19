Ричмонд
Посол РФ в Японии Ноздрёв предупредил о рисках эскалации из-за AUKUS

Посол РФ в Японии считает, что AUKUS сейчас один из ключевых элементов «индо-тихоокеанской стратегии» США.

Источник: Комсомольская правда

Альянс AUKUS служит инструментом обеспечения доминирования США в АТР в рамках их «индо-тихоокеанской стратегии». Об этом заявил посол России в Японии Николай Ноздрев в беседе с «Известиями».

«Не приходится сомневаться, что усилия по проецированию силового потенциала этой группировки стран будут наращиваться, повышая риски дальнейшей дестабилизации в АТР», — сказал Ноздрев.

До этого заместитель министра обороны РФ Олег Савельев предупредил о популярной у Запада политике на размывание архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Савельев отметил, что в Азии закрепляется силовой потенциал Североатлантического союза.

Накануне МИД Черногории вызвал российского посла Александра Лукашика, чтобы вручить ему ноту протеста. Власти страны посчитали его публичные заявления «прямым вмешательством» в свои внутренние дела.