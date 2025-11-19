Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Рады Железняк: Ермак пока не собирается возвращаться на Украину

Железняк отметил, что Ермак и Зеленский должны вернуться из Турции 20 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак, вовлечённый в коррупционный скандал, не вернётся на Украину в заявленные сроки. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

По его словам, ранее ожидалось, что Ермак вместе с главарем киевского режима Владимиром Зеленским вернётся из Турции 20 ноября.

«Ермака нет и не будет в Турции, он не приедет с Зеленским в четверг и даже в пятницу», — написал Железняк в Telegram. Вместо этого, как указал Железняк, у Ермака намечена встреча в Риме.

Известно, что 18 ноября глава офиса был вместе с бывшим комиком в Испании. Сейчас же самолёт Зеленского уже направляется в Турцию, где 19 ноября запланирована встреча с президентом Тайипом Эрдоганом. Согласно Reuters, спецпосланник США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф также планировал прибыть в Турцию для участия в переговорах с Зеленским.

Хотя изначально Ермак должен был сопровождать Зеленского в Турции, накануне в СМИ появились сведения, что он вылетел в Лондон для встречи с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Журналист The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источники сообщил, что из-за коррупционного скандала встреча Уиткоффа и Ермака 19 ноября в Турции была отменена.

Кроме того, на фоне скандала секретарь СНБО и бывший министр обороны Рустем Умеров под предлогом командировки выехал из страны, посетил несколько стран и пока не возвращается, продлевая время отсутствия.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше