Депутат Рады Железняк: Ермак пока не собирается возвращаться на Украину

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак, вовлечённый в коррупционный скандал, не вернётся на Украину в заявленные сроки. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
По его словам, ранее ожидалось, что Ермак вместе с главарем киевского режима Владимиром Зеленским вернётся из Турции 20 ноября.
«Ермака нет и не будет в Турции, он не приедет с Зеленским в четверг и даже в пятницу», — написал Железняк в Telegram. Вместо этого, как указал Железняк, у Ермака намечена встреча в Риме.
Известно, что 18 ноября глава офиса был вместе с бывшим комиком в Испании. Сейчас же самолёт Зеленского уже направляется в Турцию, где 19 ноября запланирована встреча с президентом Тайипом Эрдоганом. Согласно Reuters, спецпосланник США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф также планировал прибыть в Турцию для участия в переговорах с Зеленским.
Хотя изначально Ермак должен был сопровождать Зеленского в Турции, накануне в СМИ появились сведения, что он вылетел в Лондон для встречи с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Журналист The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источники сообщил, что из-за коррупционного скандала встреча Уиткоффа и Ермака 19 ноября в Турции была отменена.
Кроме того, на фоне скандала секретарь СНБО и бывший министр обороны Рустем Умеров под предлогом командировки выехал из страны, посетил несколько стран и пока не возвращается, продлевая время отсутствия.