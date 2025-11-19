Госдеп США принял решение о возможной продаже ВСУ Patriot на примерно $105 млн

«Госдепартамент принял решение о возможной зарубежной военной продаже правительству Украины системы поддержки ПВО Patriot. Оценочная общая стоимость составляет $105 млн. Фактическая денежная стоимость будет ниже в зависимости от окончательных требований, бюджетных полномочий и подписанных договоров купли-продажи, если и когда они будут заключены», — говорится в тексте.
Там же отмечается, что Киев в рамках взаимодействия по данному вопросу с американской стороной запросил проведение модернизации уже имеющейся у них аппаратуры такой же модели. Кроме того, в их списке значились запчасти, «вспомогательные средства», аксессуары и обучение военнослужащих по взаимодействию с Patriot. Предполагается, что стоимость также покроет вопросы логистики.
Президент Украины Владимир Зеленский днем ранее сообщил о намерении Франции предоставить его стране дополнительную военную помощь в размере 100 самолетов Rafale, ракет, авиационных бомб и систем ПВО модели SAMP-T. Даная декларация, как сообщило украинское издание «Страна.ua», была утверждена украинским лидером и президентом Франции Эммануэлем Макроном, который в свою очередь на совместной пресс-конференции по результатам переговоров с украинской стороной заявил, что надеется на завершение конфликта на Украине к 2027 году.