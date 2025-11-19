The Telegraph увидел «тревожные сигналы» в поведении Зеленского

В связи с коррупционным скандалом, в котором замешаны приближенные Зеленского, Евросоюз требует гарантий от Киева, что выделенная стране финансовая помощь не пойдет в откаты. Пока расследование не затронуло самого Зеленского. Кому выгодно раздувать на Украине историю с коррупцией и чем она может обернуться для украинского президента — в материале «Газеты.Ru».