The Telegraph увидел «тревожные сигналы» в поведении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский утрачивает связь с реальностью, а его действия свидетельствуют об отчаянии. Об этом заявил обозреватель Оуэн Мэттьюс в статье для британской газеты The Telegraph.

Источник: Газета.Ру

По его словам, поездки Зеленского по европейским столицам и подписание масштабных оружейных соглашений, которые Киев не может себе позволить, никак не отвечают на вызовы, с которыми сталкивается Украина, где нарастают политический и военный кризисы.

В публикации утверждается, что поведение украинского лидера вызывает беспокойство у его сторонников.

«Поведение Зеленского — тревожный знак для всех благожелателей Украины, потому что оно демонстрирует отчаяние», — отмечается в материале.

На фоне критической фазы конфликта с Россией, сокращения международной финансовой помощи, четырехкратного роста дезертирства в украинской армии, успешного продвижения российских сил и крушения политического авторитета Зеленского «мы должны очень опасаться за будущее Украины», подчеркнул автор.

В связи с коррупционным скандалом, в котором замешаны приближенные Зеленского, Евросоюз требует гарантий от Киева, что выделенная стране финансовая помощь не пойдет в откаты. Пока расследование не затронуло самого Зеленского. Кому выгодно раздувать на Украине историю с коррупцией и чем она может обернуться для украинского президента — в материале «Газеты.Ru».

