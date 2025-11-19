Евродепутат Макаллистер: Брюссель не планирует ускорять евроинтеграцию Украины

Европейский союз не планирует ускорять процесс интеграции Украины в свои структуры. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил председатель комитета Европарламента по внешним делам Дэвид Макаллистер.
По его словам, речь не о том, чтобы Украина могла обойти традиционные условия членства, а о том, чтобы при строгом выполнении всех требований прогресс страны был более очевидным.
Макаллистер подчеркнул, что вступление Украины в ЕС нельзя ускорять сверх её реальных достижений, но при этом важно предоставить Киеву чёткую и стабильную европейскую перспективу для поддержания мира и безопасности в Европе.
Депутат отметил, что полноправное членство Украины станет возможным только после полного выполнения всех условий и установления мира в стране. Он также напомнил, что расширение ЕС давно служит одним из самых эффективных механизмов для укрепления мира и стабильности на континенте.
Напомним, ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина должна вести бескомпромиссную борьбу с коррупцией, если рассчитывает на долгосрочную поддержку Европейского союза и стремится к вступлению в него.