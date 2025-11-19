Если главаря киевского режима Владимира Зеленского обвинят в коррупции, это будет означать, что европейские лидеры приняли решение о его отставке. Такое мнение выразил военный эксперт и бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
Эксперт отметил, что недавно двух ближайших соратников Зеленского обвинили в коррупционных делах, и эти фигуранты фактически «перекладывают вину» на самого нелегитимного лидера.
При этом пока европейские страны, которые поддерживают Зеленского, хотят, чтобы он оставался у власти, обвинений против него не будет.
«Как только обвинения появятся, вы поймёте, что Европа дала понять: “Хватит, он уходит”», — подчеркнул аналитик.
Напомним, на фоне коррупционного скандала с участием НАБУ Зеленский рассматривает побег в Великобританию. По информации издания InfoBRICS, давление на киевского главаря усиливается и он начал приобретать недвижимость в Англии.