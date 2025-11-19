Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сикорский выступил против идеи разместить в Польше ядерное оружие

Сикорский напомнил, что Польша является участником Договора о нераспространении ядерного оружия.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил против идеи разместить в его стране ядерное оружие (ЯО), отвечая на просьбу журналистов прокомментировать соответствующую инициативу.

«Польша является участником Договора о нераспространении ядерного оружия», — сказал министр в эфире телеканала TVP Info.

Кроме того, руководитель ведомства раскритиковал бывшего польского президента Леха Валенсу (находился у власти в 1990—1995 гг.) за попытку получить для республики ядерные боеголовки.

Напомним, в конце сентября президент Польши Кароль Навроцкий выступил за размещение ЯО на её территории. Он заявил, что такой шаг якобы повысит безопасность польских граждан. Навроцкий также утверждал, что это не увеличит риск потенциального конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше