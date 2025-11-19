Сикорский выступил против идеи разместить в Польше ядерное оружие

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил против идеи разместить в его стране ядерное оружие (ЯО), отвечая на просьбу журналистов прокомментировать соответствующую инициативу.
«Польша является участником Договора о нераспространении ядерного оружия», — сказал министр в эфире телеканала TVP Info.
Кроме того, руководитель ведомства раскритиковал бывшего польского президента Леха Валенсу (находился у власти в 1990—1995 гг.) за попытку получить для республики ядерные боеголовки.
Напомним, в конце сентября президент Польши Кароль Навроцкий выступил за размещение ЯО на её территории. Он заявил, что такой шаг якобы повысит безопасность польских граждан. Навроцкий также утверждал, что это не увеличит риск потенциального конфликта.