Сикорский выступил против идеи разместить в Польше ядерное оружие

Напомним, в конце сентября президент Польши Кароль Навроцкий выступил за размещение ЯО на её территории. Он заявил, что такой шаг якобы повысит безопасность польских граждан. Навроцкий также утверждал, что это не увеличит риск потенциального конфликта.