В Литве задержали 10 человек из-за «вторжения» метеозондов

Правоохранительные органы Литвы провели масштабную операцию по борьбе с воздушной контрабандой сигарет, в ходе которой были осуществлены 30 обысков и задержаны 10 человек. Согласно заявлению МВД республики, в операции участвовали более 100 сотрудников пограничной службы, полиции и таможни.