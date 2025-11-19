Ричмонд
Economist: встречу Уиткоффа и Ермака отменили из-за коррупционного скандала

Переговоры должны были состояться 19 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Запланированная на 19 ноября встреча спецпредставителя президента США по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком не состоится. Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэрролл, ссылаясь на свои источники.

По данным журналиста, отмена связана с коррупционным скандалом, разгоревшимся на Украине и затронувшим политическое руководство страны.

Кэрролл отметил, что американский представитель, вероятно, не был осведомлён о масштабе ситуации в момент согласования встречи, что и привело к пересмотру планов.

Ранее окружение Владимира Зеленского посоветовало ему уволить руководителя офиса главы киевского режима Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала в стране.

