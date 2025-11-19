Ричмонд
Россия будет строить новейший Су-75 вместе с Белоруссией

ДУБАЙ (ОАЭ), 19 ноя — РИА Новости. Россия намерена строить легкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate совместно с Белоруссией, заявил РИА Новости генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на выставке в Дубае.

Источник: © РИА Новости

«Рособоронэкспорт» в настоящее время прорабатывает вопрос совместного производства истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate с белорусскими партнерами. Интерес к этому самолету сохраняется в Ближневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионах", — сказал он.

Впервые Су-75 разработки «Сухого» представили на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация модели истребителя состоялась в том же году на авиасалоне Dubai Airshow 2021.

Михеев ранее сообщал, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из других стран.