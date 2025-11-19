Россия будет строить новейший Су-75 вместе с Белоруссией

«Рособоронэкспорт» в настоящее время прорабатывает вопрос совместного производства истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate с белорусскими партнерами. Интерес к этому самолету сохраняется в Ближневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионах", — сказал он.
Впервые Су-75 разработки «Сухого» представили на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация модели истребителя состоялась в том же году на авиасалоне Dubai Airshow 2021.
Михеев ранее сообщал, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из других стран.