Россия будет строить новейший Су-75 вместе с Белоруссией

«Рособоронэкспорт» в настоящее время прорабатывает вопрос совместного производства истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate с белорусскими партнерами. Интерес к этому самолету сохраняется в Ближневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионах", — сказал он.