Конгресс США принял законопроект о публикации материалов по делу Эпштейна

Конгресс США утвердил законопроект, который обязывает обнародовать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в педофилии и покончившего с собой. Процесс голосования в Сенате транслировался 18 ноября на телеканале C-SPAN.
Ранее этот же законопроект получил одобрение в Палате представителей американского Конгресса, демонстрируя согласие обеих палат по вопросу раскрытия информации.
После одобрения Сенатом документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу, чтобы стать официальным законом.
Ранее Трамп вновь заявил, что никак не связан с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна и ему нечего скрывать.
