ЕС нарастил закупку лекарств у России в семь раз: за сентябрь куплено медикаментов на 7,6 млн евро

Евросоюз существенно увеличил закупки медикаментов у России: поставки выросли более чем в 7 раз по сравнению с предыдущим месяцем и достигли максимума с декабря 2020 года. Это выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата.
Всего за сентябрь 2025 года Европейский союз приобрёл российские лекарства на сумму 7,6 млн евро. По сравнению с августом поставки выросли в 7,2 раза, а в годовом выражении — почти в 5 раз. За первые девять месяцев 2023 года суммарный импорт медикаментов из России достиг 26,9 млн евро, что вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Основными покупателями российских медикаментов в ЕС стали Словения — с закупками на 6,5 млн евро, и Венгрия — примерно на 951 тысячу евро.
Россия, в свою очередь, также продолжает закупать лекарства в Евросоюзе. В сентябре импорт лекарств вырос на 14% по сравнению с августом и на 9% к сентябрю 2022 года, достигнув 553,8 млн евро. Однако за три квартала рост импортных поставок был минимальным — всего 1,1%, до 5,16 млрд евро.
Крупнейшими поставщиками медикаментов в Россию в сентябре стали Германия (134,6 млн евро), Нидерланды (82,7 млн), Бельгия (78,1 млн), Словения (49 млн) и Австрия (31 млн евро).
Ранее сообщалось, что в России ужесточают контроль за продажей лекарств. Изменения коснутся рецептурных медикаментов.