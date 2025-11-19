ЕС нарастил закупку лекарств у России в семь раз: за сентябрь куплено медикаментов на 7,6 млн евро

Всего за сентябрь 2025 года Европейский союз приобрёл российские лекарства на сумму 7,6 млн евро. По сравнению с августом поставки выросли в 7,2 раза, а в годовом выражении — почти в 5 раз. За первые девять месяцев 2023 года суммарный импорт медикаментов из России достиг 26,9 млн евро, что вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.