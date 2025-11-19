НАТО рассекретила документ о планах первого ядерного удара по СССР

Анализ рассекреченного документа комитета по вопросам обороны НАТО показал, что в период холодной войны альянс официально закреплял за собой возможность первым применить ядерное оружие против СССР, даже если противостояние велось бы только обычными вооружениями.
Речь идет о документе 1969 года под названием «Временные политические руководящие принципы первоначального тактического применения ядерного оружия НАТО», который ранее имел гриф секретности. В нём описывалась концепция, допускавшая инициирование ядерного удара со стороны альянса до любых действий противника в этой сфере.
Судя по содержанию, такая стратегия рассматривалась как способ вынудить противника прекратить наступление, демонстрируя готовность НАТО пойти на радикальное обострение.
При этом составители документа подчеркивали, что переход к применению ядерного оружия является принципиально новым уровнем конфликта и должен находиться под полным политическим контролем.
Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность организовать переговоры с участием США, России и Китая, на которых можно было бы обсудить снижение ядерных потенциалов трех крупнейших держав.