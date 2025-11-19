Axios узнал о работе США с Россией над новым планом по Украине

По словам Дмитриева, основная идея заключалась в том, чтобы взять принципы, о которых Трамп и Путин договорились в ходе встречи на Аляске в августе, и подготовить предложение «по урегулированию конфликта на Украине, а также по восстановлению американо-российских связей [и] решению проблем безопасности России». «На самом деле это гораздо более широкая концепция, в которой, по сути, говорится: “Как нам действительно обеспечить, наконец, прочную безопасность в Европе, а не только на Украине”, — сказал он.