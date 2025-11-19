Ричмонд
Трамп объявил Саудовскую Аравию ключевым союзником США вне НАТО

Президент США Дональд Трамп во время торжественного ужина, устроенного в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, сообщил, что отношения двух стран переходят на новый уровень. Он заявил, что Вашингтон формально закрепляет за Эр-Риядом статус главного союзника США вне НАТО.

«Я с удовольствием сообщаю, что мы поднимаем уровень нашего военного сотрудничества, определяя Саудовскую Аравию как главного союзника вне НАТО», — отметил американский лидер.

Во время встречи в Белом доме Трамп также заявил, что намерен пропустить предстоящий саммит G20 в Южной Африке. Впервые с момента создания «двадцатки» сразу три руководителя крупнейших мировых держав — США, Китая и России — не поедут саммит одновременно.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

