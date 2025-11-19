Трамп объявил Саудовскую Аравию ключевым союзником США вне НАТО

«Я с удовольствием сообщаю, что мы поднимаем уровень нашего военного сотрудничества, определяя Саудовскую Аравию как главного союзника вне НАТО», — отметил американский лидер.
Во время встречи в Белом доме Трамп также заявил, что намерен пропустить предстоящий саммит G20 в Южной Африке. Впервые с момента создания «двадцатки» сразу три руководителя крупнейших мировых держав — США, Китая и России — не поедут саммит одновременно.
