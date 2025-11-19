Ричмонд
Путин неожиданно заявил о вкладе РФ в мировые энергорынки и мешающих «извне»

Россия продолжает обеспечивать устойчивость мировых энергетических рынков и делает всё для бесперебойного снабжения потребителей.

Россия продолжает обеспечивать устойчивость мировых энергетических рынков и делает всё для бесперебойного снабжения потребителей. Об этом российский лидер Владимир Путин сообщил на встрече с главами делегаций стран ШОС.

По словам президента, внешние попытки нарушить цепочки поставок не меняют российский подход: поставки энергоресурсов продолжаются в полном объёме. Путин напомнил странам ШОС о необходимости следовать профильной «дорожной карте», утверждённой в Тяньцзине, и координировать действия в энергетике.

Отдельно глава государства отметил рост торговых отношений внутри объединения. В прошлом году товарооборот России со странами ШОС достиг 409 млрд долларов. Основная доля приходится на Китай, однако показатели увеличиваются и по другим направлениям. Доля национальных валют в расчётах также растёт: в операциях России с партнёрами по ШОС она превысила 97%.

Укрепление энергетического сотрудничества входит в планы до 2030 года, согласно утверждённой стратегической карте. Страны намерены развивать устойчивые цепочки производства и поставок энергии, создавая взаимовыгодные механизмы взаимодействия.

В этом контексте Россия уже расширила схемы оплаты газа для иностранных потребителей, позволив проводить расчёты не только через Газпромбанк.

Читайте также: Россия изучает решение суда Австралии о лишении её участка под посольство.

ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
