Путин неожиданно заявил о вкладе РФ в мировые энергорынки и мешающих «извне»

Россия продолжает обеспечивать устойчивость мировых энергетических рынков и делает всё для бесперебойного снабжения потребителей. Об этом российский лидер Владимир Путин сообщил на встрече с главами делегаций стран ШОС.
По словам президента, внешние попытки нарушить цепочки поставок не меняют российский подход: поставки энергоресурсов продолжаются в полном объёме. Путин напомнил странам ШОС о необходимости следовать профильной «дорожной карте», утверждённой в Тяньцзине, и координировать действия в энергетике.
Отдельно глава государства отметил рост торговых отношений внутри объединения. В прошлом году товарооборот России со странами ШОС достиг 409 млрд долларов. Основная доля приходится на Китай, однако показатели увеличиваются и по другим направлениям. Доля национальных валют в расчётах также растёт: в операциях России с партнёрами по ШОС она превысила 97%.
Укрепление энергетического сотрудничества входит в планы до 2030 года, согласно утверждённой стратегической карте. Страны намерены развивать устойчивые цепочки производства и поставок энергии, создавая взаимовыгодные механизмы взаимодействия.
В этом контексте Россия уже расширила схемы оплаты газа для иностранных потребителей, позволив проводить расчёты не только через Газпромбанк.
