Сенат США единогласно поддержал раскрытие материалов по делу Эпштейна

Американский сенат единогласно одобрил законопроект, обязывающий Минюст опубликовать все оставшиеся материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в торговле несовершеннолетними. За несколько часов до этого документ почти единогласно поддержала палата представителей, сообщает CNN.
Законопроект направят на подпись президенту Дональду Трампу сразу после получения. Сам американский лидер заявил, что ему «всё равно, когда сенат примет документ», но ранее призвал республиканцев поддержать инициативу, несмотря на прежние резкие возражения против полной публикации.
Эпштейн, осуждённый в 2008 году за преступления сексуального характера, был вновь задержан летом 2019-го и обвинён в эксплуатации несовершеннолетних. В августе того же года он покончил с собой в тюремной камере. Его сообщница, Гислейн Максвелл, отбывает 20-летний срок за содействие в торговле людьми.
Скандал вокруг деятельности финансиста многократно усиливался из-за его связей с представителями политических и деловых элит. Упоминания о контактах Эпштейна с Дональдом Трампом, который знаком с ним с начала 1980-х, вызвали требования раскрыть все материалы как у демократов, так и у республиканцев. Трамп отрицал личную близость и называл свои контакты формальными.
Интерес к делу возрос после публикации писем Эпштейна, в которых он утверждал, что Трамп «знал о девочках». Также в переписке фигурировали предложения поделиться некой информацией о будущем президенте США с главой МИД России Сергеем Лавровым перед встречей Владимира Путина и Трампа в 2018 году.
Материалы по делу ранее частично публиковались в палате представителей демократической фракцией, что вызвало критику со стороны республиканцев и самого Трампа, назвавшего это попыткой отвлечь внимание от его политических успехов.
