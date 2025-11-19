Сенат США единогласно поддержал раскрытие материалов по делу Эпштейна

Скандал вокруг деятельности финансиста многократно усиливался из-за его связей с представителями политических и деловых элит. Упоминания о контактах Эпштейна с Дональдом Трампом, который знаком с ним с начала 1980-х, вызвали требования раскрыть все материалы как у демократов, так и у республиканцев. Трамп отрицал личную близость и называл свои контакты формальными.